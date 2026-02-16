ドラマ『修仲』で話題・簡秀吉、“都会的な男”姿で魅了 まじめな一面も
俳優の簡秀吉が、3月12日発売のメンズ・ビューティ＆ファッション誌 『CYAN MAN（シアン マン） 2026年4月号』（カエルム）特別版の表紙を飾る。
【別表紙カット】『修仲』で共演！藤本洸大もカバーに登場
同誌特別版「簡秀吉 カバーバージョン」では、主演を務めた『仮面ライダーギーツ』や、ABCテレビのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』などの話題作に出演し、注目を集める簡が、表紙と裏表紙を飾るほか、中面も18ページにわたる大ボリュームで届ける。
凛々しい眉と180センチ超えの長身、そして中性的な魅力を併せ持ち、「きれいでかっこいい」と評される簡。今回は「都会的な男」をテーマに、その“かっこよさ”にフォーカスする。リアルクローズに身を包み、端正な顔立ちを引き立てるメイクを施し、渋谷の街を中心に撮り下ろした。雑踏の中でも媚びないたたずまいで魅せる姿は、モードで洗練された姿を映し出す。
インタビューでは「ヘアスタイルやメイクでこんなに印象が変わるんですね」と撮影を振り返りながら、これまであまり語られてこなかった美容の話や、現在の仕事への想い、今後の展望について語る。クールに見えがちな印象とは裏腹に、フランクな人柄とひたむきで真面目な一面が垣間見える内容となっている。
なお、『修学旅行で仲良くないグループに入りました』でともにW主演を務めた藤本洸大も同誌特別版の表紙を飾る。
