ドラマ『修仲』で話題・藤本洸大、“春を待つ男”表現 ファッション誌でWカバー
俳優の藤本洸大が、3月12日発売のメンズ・ビューティ＆ファッション誌 『CYAN MAN（シアン マン） 2026年4月号』（カエルム）特別版の表紙を飾る。
【別表紙カット】ドラマ『修仲』で共演！簡秀吉は都会の男Verでカバー
同誌特別版「藤本洸大 カバーバージョン」では、話題のドラマや映画に立て続けに出演し、ABCテレビのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』ではドラマ初主演を飾り人気を集めた藤本が表紙＆裏表紙を飾り、中面でも14ページにわたって誌面を彩る。
少年のようなあどけなさと、うちに秘めた芯の強さ。その自然体な演技で存在感を放つ藤本の撮影テーマは「春を待つ男」。少しずつ春めいていく季節の移ろいをポートレイト風に切り取り、柔らかな光に包まれた室内で見せる穏やかな表情、外に出て風を感じる瞬間の少し無防備な顔、季節のはざまに揺れる心情を丁寧にすくい取ったカットが並ぶ。
美容やファッションへのこだわりや私生活のこと、仕事への向き合い方、20歳を迎えての心境の変化など、インタビューでも飾らず等身大で語る姿に藤本の魅力が詰まっている。
なお、『修学旅行で仲良くないグループに入りました』でともにW主演を務めた簡秀吉も同誌特別版の表紙を飾る。
