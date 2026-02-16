深田恭子、仲良しの父親との“銀座デート”写真公開→スタジオ「かっこいい」
俳優の深田恭子が21日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演。仲良しの父親との写真を公開する。
【番組カット】深田恭子とトークを繰り広げる明石家メンバー
1990年4月の放送開始から番組35周年を記念して復活した名物企画、「なにをきくねん」。一般観覧者がゲストに直球質問をするこの企画、通常は50人のところ、今回はスペシャルバージョンとして200人のスタジオ観覧者が集まる。
それぞれに自分が似ていると思う有名人の名前を書いたフリップを掲げ、MC・明石家さんまからの指名を待つ観覧者たち。「深キョン」の愛称で幅広い世代から親しまれる深田に、関西のファンは一体どんな直球質問を投げかけるのか。
今回は俳優の深田がゲストに登場。スタジオでは200人がBGMにのせたダンスで深田を出迎える。まずは芸能履歴書ボードをもとに、これまでの活動を振り返る。1996年にホリプロスカウトキャラバン『PURE GIRLオーディション』でグランプリを受賞し、芸能界入りをした深田は、デビューのきっかけが「父親のおかげ」だと回顧する。
仲良しの父親とは「今も腕を組んで歩いています」と話し、雨の日に銀座を歩く父親との写真を公開。スタジオからは「かっこいい」と声が上がり、MCの明石家さんまは写真に写る父親に羨望の眼差しを向ける。
