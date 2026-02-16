INI池崎理人、ファッション誌初ソロ表紙 “あの頃”からタイムスリップした“平成質感”ビジュアル披露
11人組グローバルボーイズグループ・INIの池崎理人（※崎＝たつさき）が、3月12日発売のビューティー誌『CYAN MAN』2026年4月号（カエルム）の表紙＆裏表紙のWカバーを飾る。池崎が、ファッション雑誌の表紙をソロで務めるのは初めてとなる。
【別カット】どんな”平成”も似合う！INI・池崎理人
池崎はWカバーに加え、20ページにわたる大ボリュームで中面にも登場する。「平成が似合う男、池崎理人」というテーマで撮影。90年代のムードをまとったスタイリングのもと、アウトロー風なハーフアップスタイルから、日焼け風メイク、洗いざらし風のナチュラルメイクまで、まるで“あの頃”の雑誌からタイムスリップしたかのようなビジュアルをたっぷりと披露する。
春号ということもあり、ピンクやグリーンのヴィヴィッドなシチュエーションでの撮影や、得意のアートをペイントで表現する場面も。芽吹きの季節が持つ力強さとポジティブなエネルギーが、池崎のキャラクターと共鳴し、エモーショナルでありながらも新しさを感じさせる“池崎理人”が詰まった内容となっている。
今まさにハマっているという平成寄りのファッションへのこだわりをはじめ、美容や体づくりについて、今年デビュー5周年を迎えるINIの近況、4月22日に発売されるINIの8thシングル「PULSE」についても語る。
さらに、同誌の公式インスタグラムでは、本誌に載せきれなかったアザーカットを随時公開する。
