“2.5次元モデル”あまつまりな、上品セクシーなシースルー姿 ドキドキ必至の最新カット
2.5次元モデルとして人気を集めるあまつまりなが、3月13日に発売する最新写真集『AS IF』（光文社）のカバーが解禁となった。鮮やかなネオンサインが輝く歓楽街の一角、ゴーゴーバーを借り切り、深紅のビキニとボンデージをまとい、妖しげな視線をこちらに投げかけるシンボリックな1枚となっている。
【写真】妖艶な新規カットを公開したあまつまりな
タイトル「AS IF」はあまつ自身が考案したもので、直訳すれば「まるで〜のように」。非現実的な写真のトーンもあいまって、本作のテーマ「現実かフィクションか」を強く想起させるものとなっている。
さらに、新規カット2点も解禁。タイ定番のナイトマーケットでの1枚は大好きなお酒に囲まれ、リラックスした笑顔が印象的。もう1枚はぐっと大人っぽく、こわく的な紫のシースルーベビードールがフェティッシュなものに仕上がった。
3月15日にタワーレコード渋谷店で行われる握手会に加え、17日にはオンラインサイン会の開催も決定した。
■あまつまりな
紫のベビードールはすごく印象に残っています。フィッティングの時点で「この衣装は絶対に入れましょう！」と、スタッフさんも満場一致で確定した衣装です。色味が私にすごく合うと思いますし、バストの丸みが美しく表されるデザイン。上品でセクシーなシースルーのギリギリ感にドキドキして欲しいです。
カバーカットは、ゴーゴーバーのアダルティで非現実的な空気に負けないよう、「誘惑」を意識して撮影に挑みました。優しく妖しく誘い込むイメージで、非現実感を強く感じられるといいなと思っています。今までの写真集にはない雰囲気で、この写真集のテーマやタイトルによく合うと思ったので、この写真に決めました。
タイトルは、直訳すると「まるで〜のように」。現実かどうかを判断する前の状態で、「現実かもしれないし、そうでないかもしれない」という距離感の表現がぴったりかな、と思って提案しました。イベントは、写真集を直接お渡しできる貴重な機会で私も今から楽しみです！ その場でサインを書いたり、チェキを撮ったりと、豪華な特典がたっぷりです！現地で買ってきたお土産をプレゼントする特典なんかもあります！ぜひ会いに来て、直接お渡しさせてください！
