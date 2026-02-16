◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 女子ラージヒル (大会10日目/現地15日）

ラージヒル16位となった郄梨沙羅選手の応援団が現地15日、今大会すべての競技を終えた郄梨選手に向けて感謝の言葉を贈りました。

4大会連続オリンピック出場となった郄梨選手。ノーマルヒルでは13位、ラージヒルで16位と、個人ではメダル獲得とはならなかったものの、混合団体ではチームに貢献し銅メダルを獲得しました。

観戦を終えた郄梨選手の応援団は取材陣に対し、「コンディション的に風の感じなど難しいところもあったと思うが、ご本人も最後に手を振ってくれたり、こちらとしてもすごくうれしかった。気持ちよく飛んでくれたらそれでいいなという感じ」と振り返ります。

五輪に4大会連続で出場し、2つのメダルを獲得した郄梨選手。その功績に「彼女はスキージャンプのシンボル、いるだけで安心する存在だと思う」と語り、「沙羅ちゃんが残してくれたものは本当に大きいと思うので、『ありがとう』しか言うことがない」と温かい言葉で感謝を表しました。