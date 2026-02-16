Snow Man目黒蓮、揺るぎない信念語る「人としてもまた一つ成長して帰ってこられたら」 FENDIスペシャルムービー第1弾公開
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演する、自身がブランドアンバサダーを務めるイタリア・ローマのラグジュアリーブランド「フェンディ（FENDI）」のスペシャル企画「JOURNEY ―“旅路”」のスペシャルムービーが公開された。
【別カット】かっこよすぎ…さわやかにフェンディを着こなす目黒蓮
本企画では、101年目という新たな世紀へ向けて、大きな一歩を踏み出すブランドと、新たな挑戦へと向かう目黒の旅路を追う、一年を通じて展開される全4シリーズのインタビューが届けられる。
第1弾は、メゾン創業時より受け継がれる「不可能なことはない」という揺るぎない理念のもと、新たなチーフ クリエイティブ オフィサーのマリア・グラツィア・キウリ氏と共に歩みを進めるフェンディのビジョンとチャレンジを恐れず夢を実現した、目黒の揺るぎない信念に深く迫る。
本編では、目黒がフェンディ 2026年春夏 メンズコレクションのトータルルックに身を包み、モダンなフォルムと機能性を兼ね備えた新作バッグ、「フェンディ フラックス メッセンジャー（FENDI Flux Messenger）」を手に、さわやかなルックを完成させている。スムースカーフレザーを用いたこのバッグは、サテンルテニウム仕上げの「FF」ロゴバックルをフラップにあしらい、スポーティーかつ洗練された印象を与えている。クラシカルなブラックとブラウン、そしてモダンなグレーの3色で展開。また、足元には、スポーティーなフォルムと超軽量な履き心地が特徴の厚底スニーカー「フェンディ フライト（FENDI Flight）」を合わせ、スタイリングが仕上げられた。
“不可能はないと思う瞬間”について語るインタビューでは、「何事もやる前に自分の中で完成形のイメージがしっかり湧いたら不可能はないなと思います。お芝居という面でさらに進化できたらいいかなと思いますし、人としてもまた一つ成長して帰ってこられたらいいかなと思います」と自身の揺るぎない信念を語った。さらに「今回の挑戦に際して、海外に持っていきたいなと思っているのは、フェンディのチャーム。フェンディのバッグにつけて、自分に対しても遊び心を忘れんなよっていうような思いも込めて、お守り的な感じで持っていけたらと思っています」とフェンディへの愛についても語った。
本スペシャルムービーは、フェンディ公式LINE、X、Facebookにて順次公開。なお、全編はフェンディ公式LINE友だち限定での公開となる。
