「これで3人同じ歳」Perfumeあ〜ちゃん、誕生日報告に木村カエラら豪華メンツが祝福…前髪を流した“ビジュ変”にも絶賛

2月15日、3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香が自身のInstagramを更新。他のメンバーのかしゆか、のっちと同じ歳の37歳の誕生日を迎えたことを報告し、大勢のファンから祝福の声が寄せられている。

《2026.2.15 My birthday たっくさーんのメッセージありがとう。Becoming more myself. Let’s see who I become. #Level37 #これで3人同じ歳》と投稿。雪景色をバックに全身白のコーデで“白鳥ポーズ”のような姿勢を取り、笑顔を見せるショットを添えた。

この報告には、元KARAメンバーで女優のカン・ジヨン（日本での芸名は知英）は《あーちゃんお誕生日おめでとう》とコメントし、あ〜ちゃんは《ジヨンちゃんありがとう My sweetheart》と返信。木村カエラからのコメント《おめでとっ》には《嬉しいです〜》と返信するなど著名人からのコメントも届いている。

Perfumeは1999年に結成され、独特の音楽性やダンスが世界中から支持され、根強い人気を誇ってきた。しかし、2025年9月に同年いっぱいで「コールドスリープ」（活動休止）することを発表し、ファンに衝撃を与えた。

そして、さらに衝撃が続いた。2025年11月11日、あ〜ちゃんが自身のInstagramで一般男性との結婚を発表したのだ。お相手については《昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑》とつづった。

その後、お相手の素顔が判明する。

芸能記者が言う。

「老舗バッグメーカー『吉田カバン』の4代目社長・吉田幸裕氏です。彼女より5歳年上とのことです。また、同社の売上は196億円ともいわれています」

こうした背景から今回の投稿のコメント欄には

《結婚後初のお誕生日おめでとう》

《コールドスリープ中にも元気な姿を見せてくれるだけで嬉しいです。》

といった温かい声が並んでいる。

さらに、あ〜ちゃんの“ビジュ変”に気がついたファンもいる。

「あ〜ちゃんのヘアスタイルはずっと前髪をストレートに目の上辺りまで下ろしていたのですが、この日に公開した写真では、前髪が斜めに流してあり、おでこが半分ほど見える状態になっていましたね」（同前）

この“ビジュ変”には

《前髪流しているあ〜ちゃん最高に美しい 新鮮で好き》

という声もあがっていた。

コールドスリープ中に、今度はどんな姿を見せてくれるのかファンは楽しみにしていることだろう。