3月28・29日に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」の会場マップが解禁となった。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展で開催される。

今回、出展社ブースエリアが一目で分かる会場マップ情報が公開。各出展社の配置やエリア構成を事前に確認することで、来場前の回遊計画や当日の体験をよりスムーズに楽しめる。

□「フロアマップ情報」のページ

なお、キービジュアルのキャラクター全22種類から好きな絵柄を選べる「AnimeJapan オリジナル チケット風ステッカー」付きグッズ&ステージ応募権付入場券が2月24日まで販売中。ステッカーは当日、会場にて配布される。

【ステージ応募権付入場券】

販売期間：2月24日まで（CN プレイガイド・アニメイト販売）

価格：各日2,500円

【グッズ＆ステージ応募権付入場券】

販売期間：2月24日まで（アニメイト限定販売）

価格：各日3,300円

□入場券情報のぺージ