名古屋の街に根付いて70年。懐かしさで親しまれてきた老舗洋菓子店が、3代目の手で新たな一歩を踏み出しました。変わるもの、変えないもの。その選択の裏にある思いと、リニューアル初日の舞台裏を追います。

■地元で愛されてきた老舗洋菓子店



名古屋市瑞穂区にある老舗洋菓子店「お菓子工房オランダ」。1953年の創業以来、この地で営業を続けてきました。

常連客：

「もう30年以上」

別の常連客：

「親の代からなので、もう50年くらい」





「オランダ」といえば、全国的にもファンが多い、かわいらしい見た目の「たぬきケーキ」が有名です。そんな老舗が、2025年12月に店名を「クランツ」に改め、リニューアルオープン。長い歴史の中で、新たな一歩を踏み出しました。

3代目・伊輿田哲也さん：

「ドイツでウィーン菓子を修行してきた。学んできたお菓子と、しっかりマッチングさせた店を作りたかった」



「オランダ」時代のケーキも残しつつ、哲也さんが挑戦する新しいケーキも並ぶ店へと生まれ変わりました。

■リニューアルオープン当日の舞台裏



2025月12月、リニューアルオープン当日。早朝からスタッフ総出で、オープンに向けた仕上げ作業が進められます。厨房も改装されたため、慣れない環境の中、刻一刻とオープンの時間が迫ります。

哲也さんの母：

「わくわくなんですけど、品物が並ぶかどうか心配」



オープン30分前。スタッフは急ピッチでケーキの仕上げと陳列に追われます。オープン5分前、新しいレジがうまく起動しないことが判明。



哲也さん：

「あるあるだと思うけど、ハプニング続出」

何とか間に合わせ、午前10時にグランドオープン。



哲也さん：

「とにかく品物が切れないように、作り続けなければいけない」



作り置きはせず、常にできたてを提供するのが、「オランダ」時代から続く伝統です。

哲也さん：

「いちごの『ミルフィーユ』は、表面は木苺のジャム、ザクザクの食感の中にもミルキーな味です。『紅まどんなのタルト』は、すごくジューシーでおいしいですよ」

さらに、「オランダ」時代に人気だったシュークリーム（320円）も、思い切ってリニューアル。クッキーシューを乗せて焼くことで、極上のバリバリ食感に仕上げました。濃厚なクリームとの相性も抜群です。



客：

「昔のお店も風情があったけど、これはこれでいい」

別の客：

「違うお店みたい。でもケーキを見て『やっぱりオランダさんだな』って温かさを感じます」

変わらぬラインアップと温かい接客に、客たちも安心した様子です。

■3代目が満を持して送り出す新たなケーキも登場



リニューアルを機に、新たなケーキも登場しました。



3代目が満を持して送り出すのが、「ザッハトルテ」（780円）。グラズールと呼ばれるチョコレートで生地をコーティングし、独特のパリフワ食感が楽しめる、オーストリア・ウィーン発祥の伝統菓子です。

神奈川県にあるウィーン菓子工房「リリエンベルグ」で修行をした哲也さんにとって、このケーキには特別な思いがあります。



哲也さん：

「リリエンベルグのシェフが自分の親方。ウィーンで修行してきて、日本に『ザッハトルテ』を持ち込んだ第一人者と言ってもいい方。とにかくこれを叩き込まれた」

実は「ザッハトルテ」は、「オランダ」時代も曜日限定で提供しており、復活を待ち望んでいたファンもいました。



客：

「一度、誕生日ケーキで頼んだことがあって。チョコレートが濃厚で、クリームをつけるとすごくおいしい」

■受け継がれる伝統と“たぬきケーキ”の復活



多くの人が訪れたリニューアルオープン初日。しかし、ファンの間からは、あるケーキを心配する声も聞かれました。



客：

「タヌキあったら買おうと思ったけど…今日はないみたい」

別の客：

「『たぬきケーキ買ってきて』って言われて。でも無いので、どうしようかな」

「オランダ」時代に絶大な人気を誇った、チョコレートで作られたタヌキの顔が特徴の「たぬきケーキ」。懐かしのバタークリームを使ったケーキですが、ショーケースには並んでいませんでした。



哲也さん：

「たぬきケーキは、今お休みしていて。作業的に、なかなか厳しい部分があって」



リニューアルの忙しさから、手間がかかるたぬきケーキは一時的に製造をストップしていました。



26年1月中旬、再び店を訪ねると。



哲也さん：

「復活です。大変だから止めようと思った時もあったけど、母親が『欲しいお客さんがいるから、頼むからやってくれ』って」



長年愛されてきた店の看板メニューを無くしたくない。その思いから、たぬきケーキは復活しました。

哲也さん：

「たぬきケーキは、ずっと続けていきます」



変える勇気と、変えない覚悟。その両方を胸に、3代目の挑戦はこれからも続いていきます。



2026年1月28日放送