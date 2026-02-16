【無印良品のワンピ】が着回し力100点！ 40・50代がマネしたい♡「おしゃれコーデ」

いま服を買うなら、ロングシーズン着まわしやすいキャミワンピが狙い目。今回は【無印良品】のキャミワンピを使った、スタッフさんの「おしゃれコーデ」を紹介します。洗練されたワントーンコーデと、こなれ感のあるレイヤードスタイルをピックアップしました。ミドル世代に似合う着こなしなので、ぜひ真似してみて。

大人の魅力を引き出すブラックコーデ

【無印良品】「婦人 二重ガーゼ ドットドビー キャミワンピース」\4,990（税込）

ふわっと広がるシルエットが華やかなキャミワンピ。重たく見えがちなブラックコーデも、ふんわりとしたガーゼワンピなら軽やかな雰囲気です。インナーには黒のタートルネックを合わせて上品に。@mujistaff.daimyoさんのように、白のタートルネックを仕込むとアクセントになってくれます。

ジーンズとレイヤードして鮮度高めに

こちらは色違いのオフ白。清潔感があって爽やかな白のキャミワンピは、春を先取りできそう。甘さ控えめに着こなしたいなら、上品なグレーのタートルネックで大人顔に引き寄せてみて。春夏トレンドのブルージーンズを合わせれば、さらに鮮度高めなコーデに仕上がります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M