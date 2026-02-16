スピードスケート女子500メートル

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500メートルが15日（日本時間16日）に行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）は37秒27で銅メダルを獲得した。1000メートルでも銅メダルを獲得しており、今大会2つ目のメダル。通算9個目となり、自身が持っていた日本女子の最多記録を更新したが、このレースをスタンドで観戦していた姉・高木菜那さんの姿が反響を呼んでいる。

満面の笑みを妹に送った。

日の丸を手に場内を回る妹に向かって、姉が笑顔で右手を高く上げている。2022年に現役を引退した菜那さんは今大会、スピードスケートの解説者として現地入りしているが、この日のレースはスタンドから観戦していた。

日本オリンピック委員会（JOC）公式Xが、「夏冬通じて日本女子最多を更新する通算9個目のメダルを獲得した高木美帆選手」とつづり、銅メダルを獲得した妹と、客席から観戦する姉・菜那さんの写真を並べて投稿。X上のファンから「お姉さんの笑顔が印象的です」「この笑顔」「笑顔で手を振ってる菜那お姉ちゃんもイイ！！」「お姉ちゃんの笑顔も最高」「何度見てもいい！」「客席で抜かれた菜那さんのキャラクターが良すぎる笑」など、スタンドから見守った姿に注目が集まっていた。

今大会で4種目に出場している高木。姉の声援も受けながら、17日の女子団体追い抜き（チームパシュート）、20日（同21日）の女子1500メートルに臨む。



（THE ANSWER編集部）