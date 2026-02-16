阪神・秋山拓巳ベースボール・アンバサダー（BA）が春季キャンプ休日の１６日、球団ＯＢの亀山つとむ氏と沖縄県内の２つの小学校を訪れてゲストティーチャーを務め、野球を通じた“夢授業”で交流した。

宜野座村立松田小学校とうるま市立宮森小学校を訪問。ボールの捕り方や投げ方の指導や、実戦形式のゲームで楽しんだ。秋山ＢＡは「子供たちもすごく楽しそうに、熱を持ってやってくれている。僕の方も、もっと責任を持って教えられるようにならないとなと思った」と実感し、亀山氏も「ＯＢも一生懸命サポートできればと思っている。野球人口減少を抑えることになると思うし、これからもぜひ頑張ってやっていただきたいと思う」とコメントした。

阪神は、２０１８年のタイガースアカデミー開校以降、新たな野球振興施策として、学習指導要綱の中で「ベースボール型授業」が必修となっている関西の小学校の体育の授業を中心に、タイガースベースボールアカデミーコーチを派遣し、小学校の先生に代わって体育の授業を行うゲストティーチャー活動を進めている。沖縄では昨年にうるま市で初めて行い、今年は宜野座村においても野球振興活動を広げたいという思いから、夢授業を実施した。