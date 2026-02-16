◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）

２５年のシルクロードＳで本馬場入場後に右前肢ハ行のため除外となったソンシ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ナイトオブサンダー）は、２、３勝クラスを連勝し、昇級初戦だったタンザナイトＳでも２着に入り、中京開催だった淀短距離Ｓ（４歳上オープン・リステッド、芝１２００メートル）を１馬身半差で完勝した。オープンへ昇級後も、ペースに対応し、壁を感じさせない走りが魅力的だ。

３歳時もファルコンＳで３着と能力は高く、全９戦で馬券外だったのは一度だけ。先団から末脚を繰り出す競馬がメインで抜群の安定感を誇っている。１月１２日から栗東・坂路でしっかりと本数を乗り込まれており、２月１５日までに７本は追い切られている。２月５日には５２秒６―１１秒６と抜群の動きを見せており、ラスト１ハロンの１１秒６はこの日の一番時計でやはり能力が高い。１年１か月ぶりでも、初戦から好走できそうだ。

唯一１１着と大敗した瀬田特別（京都・芝１４００メートル）は重馬場の影響も大きかった。それ以外の８戦はすべて良馬場で、馬券内。芝１４００メートルも【４・１・１・１】と距離不安はないだろう。そのため阪神の開幕週で行われる阪急杯（芝１４００メートル）は適性が高いとみる。まだまだ底を見せていない未完の大器。鮮やかな復活劇に期待したい。（松ケ下 純平）