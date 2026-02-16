１６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、大阪ミナミの繁華街・道頓堀で１４日深夜、１７歳の男性３人が刺され死傷した事件で無職の岩崎龍我容疑者（２１）が殺人容疑で逮捕された事件を報じた。

同容疑者が事件直前に男性らの知人女性に迷惑行為に及び、トラブルになったとみられる今回の事件について、コメンテーターで出演のタレント・ユージは「かなり問題があるなというのと、ナイフを準備をして持っていったのか、日常的に持ち歩いていたもので、たまたま、その時に威嚇をしただけなのか」と、まず問いかけ。

「本人は威嚇するつもりだったと言ってますけど、どのくらいの計画性があったことなのか。１人亡くなって、もう１人は意識不明…。一刻も早く回復につながってほしいなと思います」と続けた上で「いびつな人間関係ってのが、ちょっと見えますよね」と話した。

「僕らの時代もやんちゃな人はもちろんいたし…。今回、１７歳の人が亡くなってしまいましたけど、刺した人が２１歳。この年代にしては離れていると思うんです。我々からしたら数個差ですけど、このくらいの人たちの１個（の年の差）って大きいと思うんです。本来だったら、女の子がちょっかい出されたら、ちょっかい出すなよって１７歳の人たちが２１歳って、ちょっと大人に感じるだろう人に言うってのは結構、勇気がいると思う。だから、そこの人間関係って言うのが、どういう構図が構築されてるのかってのが、見えにくいというか」と私見を述べた。

その上で「本来だったら、大人に相談するべきことを自分たちで解決しようとしたと。あと、時間帯的に１１時って本当は１７歳という年齢で、その時間に出歩くってのは補導対象かなと思うんで、今後、グリ下もそうですけど、取り締まりとか、時間帯的にその年齢の人がいいのかとか、チェックしなきゃいけないポイントは多いのかなと思います」と続けていた。