ヤクルトの２年目、田中陽翔（はると）内野手が１６日、１軍の浦添キャンプに合流した。

思ってもみない好機が訪れた。田中が１軍合流の知らせを受け取ったのは１４日午後。ドラフト１位の松下が左太もも裏筋損傷、内野に転向した内山が左脇腹の張りでともに西都へ。二塁から三塁に転向した山田も左内腹斜筋肉離れで別メニュー調整となり、内野の層が薄くなったことで田中に声がかかった。１５日に沖縄入りし「うれしい気持ちはめちゃくちゃありましたし、やってやろうと思いました」と気持ちを昂ぶらせた。

ホワイトソックスへ移籍した村上をほうふつとさせる左打席でのドッシリとした構え。１軍初練習のこの日のフリー打撃では３４スイング中１４本の安打性の当たりを放った。昨季、２軍で指導した池山監督が「構えはちょっと村上風」と評する田中の魅力は、コンタクト能力の高さ。「ミート力が非常に素晴らしいし、あとは力強さと打球速度が上がってくれば当然、飛距離に変わってくると思う」と期待する。田中も目指すところはパワーアップ。昨オフから食事の量を増やすなどして体重が５キロ増えて９３キロに。「デカいことに越したことはないので、スピードをつけながら体を大きくしていければいいなと思います」と目標を掲げた。

今後は練習試合、オープン戦にも出場する見通し。指揮官は「サード９割、セカンド１割。サードを予定しながら起用していきたい」としており、三塁を守ることが多くなりそうだ。「コンパクトにヒットを量産できれば」とまずは持ち前の打力でアピールするつもり。「めちゃくちゃチャンスなので生かすか殺すかは自分次第。少ないチャンスをモノにできればと思います」。“ポスト村上”とも目される２年目の左スラッガーに、１軍定着へ絶好の機会が巡ってきた。（秋本 正己）

◆田中 陽翔（たなか・はると）２００６年６月２５日、東京都生まれ。１９歳。健大高崎３年時には２番・遊撃でセンバツ優勝に貢献。高校通算２１本塁打を記録し、２４年のドラフト４位でヤクルト入りした。１年目の昨季、７月８日のＤｅＮＡ戦（神宮）でプロ初出場を果たし、初先発となった同年１０月１日の同戦（横浜）でバウアーから初安打となる右越え２点適時二塁打を放った。１軍通算６試合で１３打数４安打、２打点、打率３割８厘。父・充（たかし）さんはロッテ、ヤクルトでプレーした左腕投手。１８３センチ、９３キロ。右投左打。