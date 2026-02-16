大沢たかお、オフ感満載の“彼女目線ショット”にファン歓喜「ビジュ爆発の1枚！」「直視出来ません」「学生さんのよう」
俳優の大沢たかお（57）が15日、自身のインスタグラムを更新。“彼女目線”なプライベートショットを複数枚公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「少年みがあるー」ファン歓喜、オフ感満載な大沢たかおの“彼女目線ショット”
大沢は、黒のスウェットに帽子を合わせたラフなスタイルでリラックスした姿を披露。店内でドリンクを味わう様子や、太陽の光を浴びて柔らかくほほ笑むショットなど、“彼女目線”を思わせるようなシーンが切り取られた投稿となっていた。
コメント欄には、ファンから「あー。かっこいいし可愛いです」「学生さんのような若々しさと爽やかさ…素敵すぎて眩しすぎて直視出来ません」「ビジュ爆発の1枚目！少年みがあるー」「飾らないお姿が眩しくてステキです」「かわいいしカッコいいし反則すぎる」などと反響が寄せられている。
