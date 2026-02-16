13日から15日にかけ県内各地で冬まつりが行われ、多くの人でにぎわいました。



秋田ならではのまつりをたくさん楽しんでもらおうと、今年はまつり同士のコラボレーションもありました。

＜なまはげ柴灯まつり＞

秋田の冬の風物詩のひとつ、なまはげ柴灯まつり。



男鹿市の真山神社に古くから伝わる神事「柴灯祭」と、大みそかに行われる「男鹿のナマハゲ」を組み合わせた観光行事で、今年で63回目を迎えました。





＜横手のかまくら＞

ナマハゲ入魂の儀式でお祓いを受けた面をかぶると、若者たちがナマハゲと化します。松明をかざしたナマハゲが山から現れるとまつりはクライマックスに。観光客のすぐそばをナマハゲが練り歩く、一番の見どころです。子ども「楽しかった」記者「ナマハゲ怖くなかった？」子ども（うなずく）母親「ユーチューブとかでよく見てたんですけど、本物の方が迫力があってこどももすごい喜んでよかったです」アメリカから「なまはげ太鼓がとても良かった、一番好きです」子ども「こわかった」父親「やっぱかっこいいですねナマハゲ」子ども「むっちゃ興奮した」さらに今年は初めて、横手のかまくらとのコラボレーションも。かまくら職人が2日かけ完成させたかまくらが設置され、ナマハゲとかまくら、地域を越えてそれぞれのまつりが訪れた人を魅了しました。

かまくらの子どもたち

「あがってたんせ～」



本場、横手のかまくらは先週金曜日に始まりました。



水の神様をまつり五穀豊穣などを願う小正月の伝統行事で、約450年の歴史があるとされています。



今年は市役所前と横手公園など4か所をメイン会場に、市内各所におよそ60のかまくらがつくられました。



「千葉だと遠いから新幹線が今あるけど前なかったから、すごく遠かったからね」

「ようやく来れたんだ。来たかったの。ありがとうございます。」



やわらなか明かりがともるかまくらの中では、地元の子どもたちによる甘酒や餅がふるまわれました。



観光客

「伸びる、柔らかく上手に焼けるね。練習したんですか？特にしてない。さすがー、おいしいよ。」



子どもたちの温かなおもてなしが観光客の心を和ませます。



長野から

「外寒かったんですけど中が暖かくて、お子さんたちも何かすごくかわいくもてなしてくれて、いい体験できました」

東京から

「ずっと来てみたかった景色ではあったんですが、来てみると地域の人のおもてなしの温かさとか、そういったところも生で感じられたのでとても幸せな時間でした」



また、市の中心部を流れる横手川の河川敷蛇の崎川原には、地元の中学生とボランティアがつくった約3,500個のミニかまくらが並びました。



日暮れと共に明かりがともされると、あたりは幻想的な雰囲気に包まれました。



さらなる誘客と地元の人たちが参加しやすい環境づくりを目指し、今年から日程が第2金曜日と土曜日に変更されたかまくら。



天候にも恵まれ2日間で17万人を超える人が訪れました。



横手の雪まつりは、17日の旭岡山神社の梵天奉納で締めくくられます。





＜犬っこまつり＞

この土曜日曜に行われた小正月行事はほかにも。



こちらは400年以上続く湯沢市の「犬っこまつり」です。



悪党が襲ってこないようにと、家の入口に米の粉でつくった犬をお供えしたのが始まりとされています。



メイン会場の湯沢市総合体育館周辺にはイヌとお堂の雪像が並び、親子連れなどでにぎわいました。



写真撮影

「パシャ、ニコは？うふふ、パシャパシャパシャパシャ」



秋田市から

「初めて来たんですけど、すごい活気があって楽しいお祭りでした」「子どももすごい雪いっぱいだし、大好きなワンワンもいっぱいいて楽しかったです」



最近は県の内外から多くの愛犬家が訪れることでも知られる犬っこまつり。



犬と子ども

「かわいいー何かいい匂いする？かわいいー、」



今年も愛犬の健康を願う飼い主の姿が見られました。



愛犬祈願

「命長くあらしめたまえと」



羽後町から

「健康で元気に大きくなってくれればいいなと」

大仙市から

「何かやっぱり1年すごく元気に過ごせるような気持ちになって穏やかな気持ちになります」



祭り期間中、青空が顔をのぞかせ季節外れの陽気に恵まれた湯沢市。



犬っこまつりには2日間で16万人が訪れ、湯沢の伝統行事を満喫しました。

＜大館アメッコ市＞

14日から2日間開かれた「大館アメッコ市」。



400年以上前から続くとされる、伝統行事です。



山の神様、白ひげ大神も、アメを求めて山から下りてきて、帰るときには足跡を隠すために吹雪を起こすと言われていますが…14日の大館市は日中、澄んだ青空が広がりました。



「アメッコ市」では、「この日にアメを食べるとかぜをひかない」と言い伝えられています。



会場では、縁起物の枝アメや色とりどりのアメを買い求める人でにぎわいました。



「からみアメ最後尾となっておりまーす」

「みなさん並ぶときは2列で並んでいただけますようご協力をお願いたします」



今年も大人気だったのが、「からみアメ」のふるまいです。



提供が始まる10分前にはこの長～い行列。



約100メートルにわたって続いていました。



今年も多くの人が、昔ながらのやわらかいアメの味わいを楽しんでいました。



記者

「どうですか」

子ども

「おいしい」

子ども

「すぐとけやすくて食べやすかった」

子ども

「すごくなんかトロトロしてておいしかったです」

記者

「カゼひかないんじゃない1年間。どんな気持ち？」

子ども

「これでバスケもがんばれそう」



1年の健康を願って。



今年の「大館アメッコ市」には、2日間で約6万9,000人が訪れました。