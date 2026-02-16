ノッティンガム・フォレストに所属するブラジル代表DFムリーロ（23）は夏の移籍市場でステップアップを遂げる可能性があるようだ。



2023年夏にコリンチャンスからフォレストに加入した同選手。加入1年目から公式戦36試合に出場するなど、フォレストでも定位置を確保したムリーロはチームが飛躍した昨シーズンも公式戦39試合に出場しており、プレミアリーグで注目を集めるディフェンダーとなった。





今シーズンはここまで公式戦25試合に出場しているムリーロだが、英『TEAMTALK』によると、同選手はフォレストからの移籍を積極的に検討しており、夏には争奪戦が予想されているようだ。アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムも同選手を監視しているようだが、特に強い関心を抱いているのがチェルシーとリヴァプールだという。この2クラブは過去12ヶ月間、ムリーロ獲得に向けて精力的に動いており、両チームは昨夏にもオファーを検討していたようだ。プレミアトップクラブが獲得に興味を示しており、同選手自身もイングランドに留まる可能性が高いというが、5000万ポンド（約104億円）以上の移籍金が必要になることは確実で、フォレストの評価額を満たさない限り売却する気はないだろうと同メディアは伝えている。近い将来のステップアップが有力視されているムリーロを巡って、今夏ビッグクラブによる争奪戦が起こるか注目だ。