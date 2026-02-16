昨夏にボルシアMGを離れてオランダの名門アヤックスへ移籍した日本代表DF板倉滉。果たしてこの移籍は板倉にとって成功だったのだろうか。



アヤックスへ移籍した理由の1つにはチャンピオンズリーグ出場があったはずだが、アヤックスはCLで2勝6敗の成績でリーグフェーズ32位に沈み、あっさり敗退が決まった。



シーズン途中には指揮官ヨン・ハイティンハも成績不振を理由に解任され、板倉の評価も安定しなかった。スタメンから外れるゲームもあり、チーム成績と合わせ理想的なオランダ生活になっているとは言い難いだろう。





今冬には古巣ボルシアMG、さらにドイツのヴォルフスブルクが板倉獲得に関心を示しているとの話題もあったが、『Football Transfers』は板倉を今冬にも手放した方がよかったかもしれないと主張している。「アヤックスは板倉へのオファーを断るのが早過ぎたかもしれない。アヤックスは板倉獲得に1050万ユーロを費やしているが、これを超えるオファーを提示するクラブが現れたのなら、アヤックス側は僅かでも利益を確保できたのだから」2026W杯を前に日本の最終ラインの重要戦力である板倉の状況は気がかりで、ここまではアヤックス移籍がプラスになっているとは言い難い。現在は背中の故障で離脱しているが、W杯までにアヤックスで万全の状態を整えられるだろうか。