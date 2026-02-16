NTTドコモは、Appleのサブスクリプションをまとめたセットプラン「Apple One」の取り扱いを26日に開始する。料金は月額1200円～。あわせて、対象サービスの利用でdポイントを還元する特典「爆アゲ セレクション」の対象に追加される。

「Apple One」は、「Apple Music」、「iCloud+」、「Apple TV+」、「Apple Arcade」の4サービスを一つのセットとして利用できるプラン。ドコモでの取り扱いは「個人プラン」と「ファミリープラン」の2種類となる。

「個人プラン」は月額1200円で、ドコモから初めて申し込む場合は31日間の初回無料特典が付与される。「ファミリープラン」は月額1980円。支払いは携帯電話料金との合算払いに対応する。

「爆アゲ セレクション」によるポイント還元

対象の料金プラン契約者がドコモ経由で「Apple One」を契約すると、月額料金（税抜）に対して最大10％還元される。

内訳は、ドコモ MAX、ドコモ ポイ活 MAXを利用するユーザーは10％還元、ドコモ ポイ活 20、ahamo、eximo、ギガホを利用するユーザーは5％還元となる。

ポイントの進呈時期は、適用条件を満たした月の翌月。なお、初回無料特典が適用されている期間はポイント進呈の対象外となり、無料期間終了後から進呈対象となる。

開始記念キャンペーン

取り扱い開始に合わせ、「爆アゲ Apple One」開始記念キャンペーンが、2月26日10時～3月31日に実施される。期間中、専用サイトからエントリーし、ドコモから「Apple One」を契約したユーザーの中から、抽選で100名にdポイントが1090ポイント進呈される。ポイントの進呈時期は5月中。

申し込みは、ドコモショップ、ドコモ取り扱い店、ドコモ インフォメーションセンター、My docomo、サービスお申込みサイトなどで受け付ける。