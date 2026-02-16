14日、長崎ランタンフェスティバルのメインイベントの1つ「皇帝パレード」が行われました。

中国の皇帝・皇后が民衆と新年を祝う様子を再現する「皇帝パレード」。

今年の皇帝役は、V・ファーレン長崎の山口 蛍選手。

皇后役は、長崎市出身でタレントの永田 愛実さんです。

（皇帝役 V・ファーレン長崎 山口 蛍選手）

「このような貴重な経験ができて、すごくうれしく思っている。ケガなく風邪ひかないように全うしたい」

（皇后役 永田愛美さん）

「本当に小さい頃からよく来ていて、学生の頃も友人と学校終わりに食べ歩きに来たりしていた。

皆さんがポッと心が温かくなるように、笑顔いっぱいで歩く」

あいにくの雨にもかかわらず煌びやかな衣装をまとった一行を一目見ようと沿道には多くの人がつめかけました。

（観客）

「(山口蛍選手に会えて)うれしかった」

（観客）

「かっこよかった」

（観客）

「蛍さんにあえてうれしかった。大きな声で蛍さんと呼んだ。こっちを向いてくれた」

到着式では再び、華麗な衣装姿をお披露目。

（皇后役 永田愛美さん）

「憧れの皇后の衣装を身にまとうことができて幸せな気持ちでいっぱい。皆さんの笑顔にたくさんの勇気と元気をもらった」

（皇帝役 V・ファーレン長崎 山口 蛍選手）

「本当にたくさんの方々に応援されていることを今日改めて実感した。気を引き締めて頑張っていきたいのでV・ファーレン長崎の応援よろしくお願いします」

21日(土)に行われる皇帝パレードでは「皇帝役」を長崎出身の俳優 前原 瑞樹さん。

「皇后役」を俳優でレポーターの安部ナナミさんが務めます。