【あすから】ファミマ、「ファミマカフェ」6品目を値上げ ブレンドSは150円に
ファミリーマートは、原材料価格の高騰を受け、あす17日から「ファミマカフェ」商品の価格を改定（値上げ）する。
対象となるのは「ファミマカフェ」商品で、売価（税込）ベースで平均104％の改定となる。具体的には、「ブレンドS」および「アイスコーヒーS」が145円から150円に、「アイスコーヒーM」および「アイスカフェラテM」が240円から250円に、「アイスコーヒーL」および「アイスカフェラテL」が330円から345円へと引き上げられる。なお、沖縄県では一部仕様が異なる。
なお、価格改定後も“おトク”に利用してもらう施策として、継続してファミマのアプリファミペイ限定で販売している「コーヒー回数券」に加え、今回の価格改定にあわせて「コーヒー・カフェラテ購入でコーヒー・カフェラテLサイズ30円引レシートクーポンキャンペーン」を実施する。
