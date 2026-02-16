フリーアナウンサーの岡副麻希（３３）が１６日、都内で行われた静岡県主催の「駿河湾フェリーリニューアル就航記念イベント」に登場した。

岡副は、２０２２年にレーシングドライバーの蒲生尚弥と結婚し、静岡県御殿場市に移住。現在は１児のママとして生活しており「御殿場市といえば、富士山の麓。富士山の毎日の表情を見られるのも、御殿場市の特権だなと思っています」とにっこり。

その後、静岡県の魅力を猛ＰＲ。伊豆半島のドライブによく行くといい「暇さえあれば、主人が連れていってくれる」と明かした。

他にも「国道１号線から見る駿河湾が本当に美しい」と景色の良さを熱弁。「静岡は海と山が両方あるのが魅力的。高速がありますので、都内からも名古屋方面からも、アクセスがいい。ぜひ静岡にいらしてください」と呼びかけた。

また「私自身、日本平ホテルで結婚式を挙げた。ホテルの庭園から見える駿河湾と富士山のコラボが本当に美しい。１歳の娘が、庭園で走り回る姿を見るのも幸せ。静岡県民になってよかった」と思い出してにっこり。

今回、フェリー船内がアニメ「ちびまる子ちゃん」とコラボ。岡副も「娘が、まるちゃん大好きです。丸いシルエットだから『かわいい』って。国民的アニメのキャラクターが船内で見られるのも楽しみです」と期待を込めた。

これら岡副の熱い思いに、静岡県職員も「ぜひ今後、観光大使になっていただければ」と満面の笑みで頷いた。