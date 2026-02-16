カプコンのPCゲームを販売する公式ストア「Capcom Town Store」が本日オープン。「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」を実施中
【Capcom Town Store】 2月16日 オープン
カプコンは、同社のPCゲームを販売する公式ストア「Capcom Town Store」を2月16日にオープンした。
「Capcom Town Store」は「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」シリーズなど、カプコンの人気タイトルのSteamキーおよびGOGコードを販売する公式ストア。
ストアでは対象タイトルをまとめて購入することで最大15%OFFの割引が適用される「まとめ買い割引」が実施され、対象タイトルを複数本まとめて購入することで、購入本数と合計金額に応じた割引が、会計時に適用される。さらに、オープンしたことを記念した「10%割引クーポン」も配布されている。
その他、期間限定セールも実施され、最大87％オフの特別価格で販売される。期間は2月26日まで。
