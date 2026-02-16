木村拓哉、愛車のハーレーダビッドソンに跨る姿が話題「デザインカッコいい」「何しても素敵」
【モデルプレス＝2026/02/16】俳優の木村拓哉が2月15日、自身のInstagramを更新。愛車のハーレーダビッドソンに跨る写真を披露し、話題となっている。
【写真】53歳レジェンド俳優「バイクのデザインカッコいい」高級愛車に跨る姿
木村は「気温が上がってくれると、走らせたくなったりします…」とつづり、写真を投稿。黒いライダースジャケットにジーンズを合わせ水色のヘルメットをかぶった姿で愛車である黒いハーレーダビッドソンに跨り、ピースサインをする自身の姿を披露した。
また「さんタクで作って貰ったバキバキのデニムも、だいぶ馴染んできてくれましたぁ〜！」と続け、デニムが2026年1月1日放送のフジテレビ系バラエティ「さんタク」にて、木村と共に番組MCを務める明石家さんまとお揃いでオーダーで作って貰ったものだと明かしている。
この投稿には「何しても素敵」「バイクのデザインカッコいい」「爆イケ」「めちゃくちゃ様になってる」「ツーリングシーズンが始まりますね」「これからの時期はバイクが気持ちいいですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】53歳レジェンド俳優「バイクのデザインカッコいい」高級愛車に跨る姿
◆木村拓哉、愛車との"2ショット"公開
木村は「気温が上がってくれると、走らせたくなったりします…」とつづり、写真を投稿。黒いライダースジャケットにジーンズを合わせ水色のヘルメットをかぶった姿で愛車である黒いハーレーダビッドソンに跨り、ピースサインをする自身の姿を披露した。
◆木村拓哉の投稿に反響
この投稿には「何しても素敵」「バイクのデザインカッコいい」「爆イケ」「めちゃくちゃ様になってる」「ツーリングシーズンが始まりますね」「これからの時期はバイクが気持ちいいですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】