DMM通販にてプラモデル「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」の抽選販売実施！「マンダロリアン＆グローグー」や「FrSA マグナガルルモン」は通常販売で実施
【DMM通販：「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」抽選販売】 抽選期間：2月16日14時～2月24日14時 当選発表：2月26日から4日以内
(C)HEADGEAR (C)機動警察パトレイバー EZY製作委員会
DMM通販にて、プラモデル「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」の抽選販売を実施している。抽選期間は2月24日14時まで。当選発表は2月26日から4日以内に行なわれる。
今回2月16日に発表されたBANDAI SPIRITSのプラモデル商品に関して、DMM通販では抽選販売と通常販売を実施しており、「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」は抽選販売、「1/12 マンダロリアン＆グローグー [STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU]」や「Figure-rise Standard Amplified マグナガルルモン」は通常販売にて予約を受け付けている。
なお抽選販売の注意事項として、申込みは1商品につき1人1点までとなっているほか、決済方法がクレジットカードのみとなっている。
抽選販売対象商品
「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」
通常販売対象商品（一部抜粋）
「1/12 マンダロリアン＆グローグー [STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU]」
「Figure-rise Standard Amplified マグナガルルモン」
(C)&TM Lucasfilm Ltd.
(C) 本郷あきよし・東映アニメーション