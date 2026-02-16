DMM通販にて、プラモデル「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」の抽選販売を実施している。抽選期間は2月24日14時まで。当選発表は2月26日から4日以内に行なわれる。

今回2月16日に発表されたBANDAI SPIRITSのプラモデル商品に関して、DMM通販では抽選販売と通常販売を実施しており、「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」は抽選販売、「1/12 マンダロリアン＆グローグー [STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU]」や「Figure-rise Standard Amplified マグナガルルモン」は通常販売にて予約を受け付けている。

なお抽選販売の注意事項として、申込みは1商品につき1人1点までとなっているほか、決済方法がクレジットカードのみとなっている。

抽選販売対象商品

「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」

通常販売対象商品（一部抜粋）

「1/12 マンダロリアン＆グローグー [STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU]」

「Figure-rise Standard Amplified マグナガルルモン」

(C)HEADGEAR (C)機動警察パトレイバー EZY製作委員会

(C)&TM Lucasfilm Ltd.

(C) 本郷あきよし・東映アニメーション