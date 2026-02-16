コンセプトカーの展示をはじめ、限定カフェメニューや新たな試乗コースなどを用意

MAZDA TRANS AOYAMA

MAZDA TRANS AOYAMAは「Find Your Ideal」をコンセプトに、2025年2月6日にオープン。カフェや試乗体験、展示車を通じてマツダの企業理念を五感で体感でき、来場者が気持ちを前向きにスイッチできる場所だ。これまでに来場者は10万人を数え、多くの方がマツダの世界観を体感している。

このたびオープンから1周年を記念し、特別企画を展開。訪れる方がより前向きな気持ちになれる体験を届けるため、コンセプトカーの展示をはじめ、この場所でしか味わえない限定カフェメニューや新たな試乗コースなど、多彩なコンテンツを用意する。来場したことのある方はもちろん、マツダに初めて触れる方も、この機会に、ぜひ！

コンセプトカーと一緒に、今年の「走りたい」をカタチに

MAZDA TRANS AOYAMA

ブランドコミュニケーション「走りたい。を、つくりたい。」にちなみ、あなた自身の“走りたい”という想いを、メッセージボードに書き込むと、「ジャパンモビリティショー2025」で大きな注目を集めたコンセプトカー「マツダ ビジョンXコンパクト」とともに、特別な撮影体験が楽しめる。チェキで撮影される写真はプレゼント！

●チェキ撮影実施日：2月7日（土）・8日（日）、2月14日（土）・15日（日）

※数に限りがあります。

※参加はひとり1回。

1周年を祝う、特別なカフェメニュー

MAZDA TRANS AOYAMA｜ロータリーケーキ ～チョコレート×ストロベリー～（税込990円）

開設1周年を記念し、ロータリーエンジンの形をモチーフにした「ロータリーケーキ（税込990円）」が登場。濃厚なチョコレートムースケーキに、八天堂のカスタードクリームと旬のいちごを合わせた、ここでしか味わえない限定メニューだ。

●販売期間：2月6日（金）～3月下旬予定

※数に限りがあります。

※メニューは予告なく内容変更・終了・販売期間の延長となる場合があります。

冬の都心をめぐる1周年記念コース

MAZDA TRANS AOYAMA

冬の澄んだ空気のなか、東京駅周辺を走り抜ける新試乗コースを用意。この季節、このタイミングならではの東京を、マツダの「走る歓び」とともに体感できる。

●新試乗コース実施期間：2月7日（土）～2月28日（土）

※試乗コースは予告なく内容変更・終了となる場合があります。

【試乗車】

●ロードスター／ロードスターRF

オープンスポーツカーでしか味わえない、爽快なドライブが楽しめる。

●CX-80

屋根いっぱいに広がるサンルーフは、オープンカーに引けを取らない開放感を味わえる。

【予約サイト】

https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/test_drive/

※事前予約制。試乗予約枠には限りがあります。

※運転に自信がない方用に、スタッフの運転による同乗試乗も準備しております。

※詳細はウェブサイトでご確認ください。

ブランドコミュニケーション「走りたい。を、つくりたい。」

マツダ・ブランドコミュニケーション「走りたい。を、つくりたい。」イメージビジュアル

マツダは、「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、顧客の日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」を届けていくことを目指している。

「走りたい。を、つくりたい。」というメッセージのうち、「走りたい」は、単にクルマを運転したいという気持ちだけでなく、日常生活の中で「前に進みたい」「動き出したい」という前向きな気持ちを表現。そして、そのような気持ちを、同社の商品やサービスを通じて提供したいというマツダの想いが「つくりたい」と表現されている。

このメッセージのもと、「走りたい」と思える毎日のために、マツダがこころざすクルマづくりを紹介している。

●マツダ公式サイト「走りたい。を、つくりたい。」

https://www.mazda.co.jp/brand/

INFORMATION

MAZDA TRANS AOYAMA

●所在地：東京都港区南青山5丁目6-19

●営業時間：8:30～18:30（8:30～10:00は1Fカフェのみ営業)

●公式サイト：https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/