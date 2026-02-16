長期休みに行きたいと思う「佐賀県の旅行先」ランキング！ 2位「伊万里」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄んだ冬の空気から、柔らかい日差しへと移り変わる今の時期は、新しい旅の目的地を探すのにも絶好のタイミングです。家族や友人と「次はどこへ行こうか」と語り合いながら、思い出に残る休暇のプランを練ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「佐賀県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊万里／43票2位に選ばれたのは、焼き物の里として名高い「伊万里」です。秘窯の里・大川内山などの歴史ある街並みを散策しながら、伝統ある伊万里焼の世界に触れることができます。絵付け体験ができる工房も多く、長期休みにじっくりと自分だけのお土産を作る旅が人気。落ち着いた雰囲気の中で日本の伝統文化と美意識を感じられるスポットです。
1位：吉野ヶ里歴史公園／55票1位は、弥生時代の巨大環壕集落を復元した「吉野ヶ里歴史公園」です。広大な敷地に立ち並ぶ物見櫓や住居跡は、まさに歴史の教科書の世界。勾玉づくりや火おこしなどの体験プログラムも充実しており、教育旅行としてはもちろん、子ども連れのファミリー層からも高い支持を得ています。歴史のロマンに浸りながら一日中遊べるスポットです。
