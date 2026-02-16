「特急呪物香川照之」『災 劇場版』公式X、怪談師の絶賛コメントが話題に！ 「すごいインパクト」
映画『災 劇場版』の公式X（旧Twitter）アカウントは2月14日、投稿を更新。怪談師・呪物コレクターの田中俊行さんの絶賛コメントを公開し、話題となっています。
【写真】「特急呪物香川照之」「すごいインパクト」
この投稿には「すごいインパクト」「特急呪物香川照之」「ガチで香川照之ヤバいから」「これ以上、この映画を表すコメントないんじゃないか」「ほんまにこれなんよ」「それだけ怖いのかな」などの声が寄せられました。
「香川照之に会いたくない。絶対に会いたくない」同アカウントは1枚の写真を投稿。うつむいている香川さんの姿と、「香川照之に会いたくない。絶対に会いたくない。会いたくない。会いたくない。会いたくない」という田中さんの絶賛コメントが載っています。青白い色調も相まって、とても不気味な雰囲気が漂うショットです。
「ナニコレw」「鳥肌立った」田中さんも15日、自身のXを更新。今回の投稿を引用し「香川照之に会いたくない。絶対に会いたくない」と改めてコメントしました。この田中さんの投稿も話題となっており「ナニコレw」「絶対おもろいやつ」「鳥肌立った」といった声が寄せられています。同作は20日より全国劇場公開。楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)