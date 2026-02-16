ドコモ「Apple One」爆アゲ セレクション対象に、iCloud+やApple TV/Musicが使い放題でずっと割引
ドコモがAppleとの連携を強化します。詳細は以下から。
◆Appleの人気プランが割引へ
NTTドコモの報道発表資料によると、同社は2月26日（木）より各種サービス契約でポイント還元を行う「爆アゲ セレクション」の対象に「Apple One」を追加するそうです。
Apple OneはiPhoneやiPadなどで使える「Apple Music」「iCloud+」「Apple TV」「Apple Arcade」がひとまとめになって、月額約2000円安く使えるというサービス。
契約者のみが使える「個人プラン（月額1200円）」と最大6人で共有できる「ファミリープラン（月額1980円）」両方が対象で、毎月最大10％の還元が受けられるようになります。
◆抽選で個人プランが実質無料に
また、2月26日から3月31日までの間に、キャンペーンサイトからエントリーしてApple Oneに契約したユーザーから抽選で100名に、個人プラン（税抜き料金）1ヶ月分に相当する1090ポイントをプレゼントするとのことです。
