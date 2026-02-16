三四少女が4月8日にリリースするメジャー1st EPの表題曲「一生仲仔」が、TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のエンディング主題歌に決定。また、あわせて同曲を使用したアニメのPVも公開となった。

本アニメは、『月刊コミックゼノン』（コアミックス）にて連載中の同名漫画が原作。オタクな男子高校生 瀬尾卓也と、クールな天音 慶、陽気な伊地知琴子のギャル2人が、趣味を通して惹かれ合い、関係を深めていくラブコメディだ。

三四少女にとって初のタイアップソングとなる本楽曲は、作品の世界観と、バンドの“ネオキューティー”なロックサウンドが化学反応を起こした一曲に。また、3月15日に行われる公開録音イベント『アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルと公開録音～in 文化放送』にゲストとして三四少女のメンバーが登場することも決定した。

