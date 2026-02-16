ドジャース公式TikTokで公開されたブルペン映像

ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。初日から27球を投げ込むなど、順調な仕上がりを見せている。球団公式TikTokは“珍しい”大谷のブルペン映像を公開。米ファンも興奮している。

「OHTANI 17」の青のユニホームを背中越しに捉えた。地面レベルの視線、ウィル・スミス捕手のキャッチングの様子など、多角的に大谷のブルペンの様子を収めている。ドジャース公式TikTokは「ショウヘイはスプリングトレーニング初となるブルペン入りで、ゾーンに入った状態だった」と添え、ド迫力映像をアップした。

今季は開幕からの二刀流が期待される大谷。米ファンも「レッツゴーショウヘイ」「ショウタイムが待ちきれないわ」「CY賞が迫ってる」「オオタニが戻ってきた シーズンも支配するだろう」「ショーーーー」と高い期待を寄せている。

大谷は練習を終えて報道陣の取材に応じ、まだ日本人選手の受賞がないサイ・ヤング賞について「取れればもちろん素晴らしいと思いますし。その付近にいくということは、それだけイニングを投げているということだと思うので、健康で1年間（先発ローテを）回れれば」などと意欲を見せた。（Full-Count編集部）