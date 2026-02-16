【北中米W杯出場国紹介｜第16回：パラグアイ】技術がある屈強なタレントが多く、組織的に戦えるメンタリティも。“18戦10失点”の堅守が強み
北中米大会はパラグアイにとって９度目のW杯となる。これまで三度のベスト16、一度のベスト８を記録しており、後者は2010年の南アフリカW杯でラウンド16では日本をPK戦で破っている。今でも多くのサッカーファンが記憶しているだろう。
そこから2014年のブラジル大会を逃すと、ロシア、カタールでも予選敗退を喫した。つまり今回は４大会ぶりの本大会となる。
チームを率いるのはアルゼンチン人のグスタボ・アルファロ監督。前回大会ではエクアドル代表を指揮して惜しくもグループステージ敗退となったが、オランダと１−１の引き分けを演じるなど、確かなインパクトを残した。
その後、コスタリカ代表の監督を務め、招待国として参戦したコパ・アメリカでパラグアイを破る快挙。パラグアイでアルファロ新体制が誕生したのは、その翌月だった。
指導力と分析力の両面に優れる指揮官のもと、南米予選は６位で突破。苦しい時期もあったが、ホームでブラジルとアルゼンチンに勝利するなど、トータルとしては健闘が目立つ予選の戦いぶりだった。
出場枠の拡大に助けられた部分もあるが、２−２で引き分けた昨年10月の日本戦、米国サン・アントニオで２−１の勝利を飾った11月のメキシコ戦などを見ても、本大会で躍進できるポテンシャルがあることは間違いない。特に南米予選の18試合で10失点の守備は大きな強みだ。
４−２−３−１をベースとする布陣の攻撃を引っ張るのは、イタリアのセリエAで奮闘するアントニオ・サナブリア（クレモネーゼ）だ。181センチと特別大きいわけではないが、ロングパスのレシーバーとしての能力が高く、アクロバティックなシュートも得意としている。
ウイングに左利きのミゲル・アルミロン（アトランタ）、鋭い仕掛けが武器のラモン・ソサ（パルメイラス）が構えており、テクニックとパワーを併せ持つプレミア戦士のディエゴ・ゴメス（ブライトン）が、幅広く援護射撃する。
４−４−２の場合はゴメスがボランチに下がり、主にはダミアン・ボバディージャ（サンパウロ）と屈強なコンビを組む。２トップはサナブリアの相棒として、長身FWアレックス・アルセ（インデペンディエンテ）などが並び立つが、打開力のある22歳のフリオ・エンシソ（ストラスブール）も面白いオプションだ。
最終ラインはキャプテンのグスタボ・ゴメス（パルメイラス）が守備を統率し、オマル・アルデレテ（サンダーランド）が対人戦で圧倒的な強さを見せる。GKオルランド・ヒル（サン・ロレンソ）はハイスケールなセービングで、日に日に評価を高めている。
期待の新星は左サイドバックのディエゴ・レオン（マンチェスター・ユナイテッド）。現在18歳のレフティはプレミアリーグ２（U-21リーグ）でプレーしているが、北中米W杯で大ブレイクする可能性を秘める。
さらに昨年９月にA代表デビューした21歳のMFウーゴ・クエンカ（ジェノア）、23歳の俊英ディエゴ・ゴンサレス（アトラス）など、若手選手の台頭があるほど、本大会での躍進の可能性は高まるだろう。
パラグアイのタレントは、欧州よりブラジル、アルゼンチン、メキシコといった中南米やMLSの強豪クラブが獲得に動くケースが多く、いわゆる“欧州組”がそれほど多くないため、日本のサッカーファンにも認知度が高くないかもしれない。
しかし、技術のしっかりした屈強なタレントが多く、しかも組織的に戦えるメンタリティを備えている。１試合で大量得点を奪うような爆発力はないが、堅守をベースに勝負強さを発揮して、開催国アメリカと同じD組を勝ち上がってくる可能性は十分にありそうだ。
文●河治良幸
