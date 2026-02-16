ファイターズの２軍本拠地の誘致をめぐり、各地で自治体や期成会が意見交換を行うなど誘致に向けた動きがますます過熱しています。



ファイターズの２軍本拠地の移転が発表されてから７か月。



誘致を目指す恵庭市の期成会は２月１３日、「新ファーム恵庭構想」を発表しました。

これまでも署名を集めるなど精力的に誘致に動いてきた期成会。



２軍の本拠地を通じて地域と球団が手を取り合い、子どもたちの挑戦する姿勢を育めるようなマチづくりを目指しています。





（恵庭市・誘致期成会 中川淳一幹事長）「ファイターズと一緒に新しい未来に向けてマチづくりをしたい、そんな思いがいっぱいなので、恵庭構想でまとめた」恵庭市では駅や国道に近い西島松地区を候補地の一つとして検討していますが、市街化調整区域でもあり、選定が難航しているのが課題となっています。

一方、こちらも誘致に熱が入る苫小牧市です。



１６日に市長や地元・経済界の関係者などが集まり、２軍本拠地の誘致について意見交換が行われました。



苫小牧市は新千歳空港やエスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯへのアクセスの良さから有力な候補地の１つとされていて、市では駅前など数か所の候補地を提案しています。



市は以前より目指していたカジノを含むＩＲ＝統合型リゾート施設の誘致もあわせながら、地域経済を活性化させたい狙いです。



（苫小牧市 金澤俊市長）「ＩＲ（統合型リゾート施設の誘致）、駅前の再開発、ファイターズの２軍施設の誘致が融合することで、苫小牧に来る人がいろいろな楽しみができる。今後の苫小牧・北海道の発展に繋がる連携した取り組みが必要」



日が経つにつれて過熱する誘致合戦。



ファイターズは２０２６年６月までに候補地選定を目指しています。