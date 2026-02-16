2児の母・松嶋尚美、14歳長男の“顔出し”近影ショットを公開「マジイケメン過ぎる」「兄妹かわいすぎる!!」
音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCOの妻でタレントの松嶋尚美（54）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。長男・珠丸さん（じゅまる／14）の“顔出し”ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「マジイケメン」松嶋尚美が公開した、14歳長男の“顔出し”近影ショット
松嶋は「ララからジュマへのバレンタインチョコです。一生懸命にメッセージを書いてました」と、長女・空詩さん（らら／12）が作ったバレンタインチョコを紹介する珠丸さんの近影をアップ。
チョコには「じゅま バレンタインチョコだよ。おいしくたべてね」とつづられており、妹からの手作りギフトにうれしそうな表情を見せていた。
この投稿に、コメント欄には「兄妹かわいすぎる!!」「仲良しすぎ」「マジイケメン過ぎる」「素敵な兄妹」などと、仲の良さが伝わるエピソードに反響が集まっている。
