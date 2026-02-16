¹øÄË°²½¤Ç¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡×¡¡¸µËëÆâÂçæÆË²¤¬°úÂà²ñ¸«
¡¡13Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâÂçæÆË²¡Ê31¡Ë¡áËÜÌ¾¥Á¥ß¥Ç¥ì¥²¥¼¥ó¡¦¥·¥¸¥ë¥Ð¥ä¥ë¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¢ÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡á¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¹øÄË¤Î°²½¤ò°úÂàÍýÍ³¤Ëµó¤²¡ÖÂ³¤±¤Æ¤â´Ø¼è¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë»Ä¤é¤º¡¢ºÊ¤È¤È¤â¤ËÍ¢Æþ»¨²ß¤ò°·¤¦»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÇÈ±¼°¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ÂçæÆË²¤Ï9ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¡¢ÀéÍÕ¡¦Î®»³Æî¹â¤«¤é2013Ç¯½Õ¾ì½ê½éÅÚÉ¶¡£·ã¤·¤¤Åö¤¿¤ê¤ÈÎÏ¶¯¤¤±¦»Í¤Ä¤òÉð´ï¤ËËëÆâºß°Ì9¾ì½ê¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÏÀ¾Á°Æ¬9ËçÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£31ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£