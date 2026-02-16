ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケート男子シングルに出場した三浦佳生選手が自身のInstagramで試合を振り返りました。

五輪の最終選考会であった全日本選手権で演技直前に幼い頃からともに競い合ってきた鍵山優真選手から「一緒にオリンピック行こうね」の言葉をもらい、3位でオリンピックの切符を手にした三浦選手。

挑んだ初のオリンピックはショートプログラムで4回転のミスもあり22位発進となりましたが、フリースケーティングでは4回転を4本中3本決めるなど、13位と巻き返しました。共に戦った鍵山選手は銀メダル、佐藤駿選手は銅メダルとなりました。

試合後の15日に自身のSNSで「初めてのオリンピックが終わりました。自分が想像していた演技とはなりませんでしたがこの景色を忘れる事は一生ありません。最後悔いなく終わり、そしてこの経験を次に活かし頑張って行きたいと思います！4年後メダルを取れる選手になって帰ってきます！最後までたくさんの応援ありがとうございました！」とつづりました。