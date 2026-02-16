巨人の新人投手はドラフト１〜３位の３投手が１軍の那覇キャンプに同行中。即戦力の期待が高いルーキーズから、スポーツ報知評論家の宮本和知氏がドラフト３位・山城京平投手の投球フォームを解析した。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

全体的に低い姿勢で捕手方向に出ていくフォーム。〈３〉から〈８〉にかけて顔の高さがブレないところに好感が持てる。制球のバラつきが抑えられるフォームに感じるし、いいバランスで投げられているよ。

一連のフォームから一番強調できるのは、下半身を使えている点。中でも〈４〉での「タメ」がいい。体が低い位置で前に出て行くということは、下半身の粘りがあるということ。スリークオーターから出力のある球を投げられる理由が分かるね。

心配な点は、強いて挙げるなら〈７〉で右膝が突っ張って「ブロック」しているように映ること。これだと肩、肘への負担が増す。下半身は〈６〉のまま、上半身やリリースが〈７〉だと理想的だと思う。

体は大きくないけど、下半身が強く、全身を使っていいバランスで投げている。タイプ的にはリリーフの方が適性があるかもしれないね。