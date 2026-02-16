安藤サクラ、映画監督の姉との2ショット公開「遺伝子すごい」「圧倒的オーラ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/16】女優の安藤サクラが、2月16日までに自身のInstagramを更新。姉で映画監督の安藤桃子氏との2ショットを公開した。
【写真】39歳朝ドラヒロイン「圧倒的オーラ」美人姉とグラミー賞に降臨
サクラは「グラミー賞」と添え、日本時間2月2日に開催された第68回グラミー賞授賞式のオフショットを複数枚投稿。髪を後ろでひとつにまとめたスタイルに黒のパンツスーツ姿で桃子氏と並ぶ姉妹ショットを披露した。また、椅子がズラリと並ぶ会場の写真には、桃子氏の頭に手を添えてお茶目なポーズをするサクラと、笑顔を見せる桃子氏の仲睦まじい姿が収められていた。その他にも、サクラがレッドカーペットを歩く様子を撮影した写真なども載せていた。
この投稿は「2人ともかっこいい」「遺伝子すごい」「圧倒的オーラ」「凛として美しい」「仲良しで癒される」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
