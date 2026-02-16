中川翔子、夜間授乳中に食べる一品が話題「飯テロすぎる」「簡単に作れそうで真似したい」
【モデルプレス＝2026/02/16】歌手でタレントの中川翔子が2月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。夜間の食事を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「飯テロすぎる」夜間授乳中に食べる特製TKG
中川は「こんな真夜中に 卵かけご飯」「授乳中マヨナカ おなかすくやん」と添え、卵かけご飯の写真を投稿。ご飯の上に生卵と納豆が盛り付けられ、かつお節と白ごまが散らされた食欲をそそる一品を披露した。また、同日更新されたInstagramのフィード投稿では「夜中授乳しながらオリンピック見られるの幸せです」と夜間の過ごし方を明かし、「授乳中って痩せないくせにお腹へるのなんなの」「カーリングみながら卵かけご飯」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「ホッとするご飯」「食べたくなった」「簡単に作れそうで真似したい」「飯テロすぎる」「共感しかない」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「飯テロすぎる」夜間授乳中に食べる特製TKG
◆中川翔子、夜間授乳中に食べるご飯披露
中川は「こんな真夜中に 卵かけご飯」「授乳中マヨナカ おなかすくやん」と添え、卵かけご飯の写真を投稿。ご飯の上に生卵と納豆が盛り付けられ、かつお節と白ごまが散らされた食欲をそそる一品を披露した。また、同日更新されたInstagramのフィード投稿では「夜中授乳しながらオリンピック見られるの幸せです」と夜間の過ごし方を明かし、「授乳中って痩せないくせにお腹へるのなんなの」「カーリングみながら卵かけご飯」とつづっていた。
◆中川翔子の投稿に「飯テロすぎる」の声
この投稿に、ファンからは「ホッとするご飯」「食べたくなった」「簡単に作れそうで真似したい」「飯テロすぎる」「共感しかない」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】