2025年分の確定申告の受付がきょう16日から始まりました。

（レポーター）「きょうから確定申告が始まりました。このようにスマホでも予約ができるが、当日券は午前10時の時点で13時半の分まで終了している」

確定申告は、自営業者や年収が2000万円を超える会社員などが対象です。

鹿児島県内には11か所に会場が設けられていますが、インターネットで申告できる「e－Tax」の利用者が年々増えています。

鹿児島税務署によりますと、去年、県内のインターネットでの申告率は前年よりも4.4ポイント高い78.2%で、8割近い人がインターネットで確定申告しました。

会場のひとつ鹿児島市の自治会館では、訪れた人たちは税務署の職員の説明を受け、スマートフォンを使って手続きをしていました。

（60代）「毎年自分で挑戦するが、わからなくて心配で来てしまう。（終わって）ほっとしている」

（50代）「自動で入力したら計算されるから簡単だった」

（鹿児島税務署 山口聖一 税務広報広聴官）「自身のスマートフォンとマイナンバーカードを使って申告をお願いしている。（マイナンバーカードは）2種類のパスワードと電子証明の期限が失効していないかを確認し、ご来場いただきたい」

確定申告は来月16日までです。

