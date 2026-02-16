

ふみの

ガールズグループオーディション「No No Girls」出身で今年１月に「favorite song」でデビューした「ふみの」が15日、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。

【動画】ノノガ出身ふみの、TGC初ステージ前に緊張の初の囲み

ちゃんみなの印象的な言葉も明かす

「NoNoGirls」ファイナリスト10人の一人で、高い歌唱力に加えてギターやピアノを弾きこなす多才さを兼ね備え、多くの支持を獲得。１月11日に、ちゃんみなが主宰する新たなセルフプロデュース型レーベル「NOLABELARTISTS」の第１弾アーティストとしてデビューを果たした。

ステージ前に囲み取材に応じた。TGCのステージだけでなく、こうした囲み取材も初体験。「ステージよりも緊張してます」とにっこり。デビューしてから自分と向き合う時間が多くなり、曲も書いているという。「いろんな人のいろんな感情に巡り会える曲を書いていきたいです」

ちゃんみな提供のデビュー曲「favorite song」は元気が出るビタミンソングとも言われている。「日が経つにつれて特別な曲になってきています」とし、「エレキギターに初挑戦しているので、そこにも注目してほしいです」とアピール。

ちゃんみなから受けた言葉で印象に残っていることは？と聞かれ「そのままで大丈夫ってずっと言ってくださって。いろんなことを決める瞬間が多くなってきて、迷って聞いた時に、ふみのままで大丈夫だからと言われて、そうしたら肩の荷が降りて、このままでいこうって思いました」