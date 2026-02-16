メインシナリオ・・・11日の安値1.3504カナダドル（以後、単位省略）から切り返している。6日の高値1.3725から11日の安値1.3504までの下げに対する半値戻しを達成しており、61.8％戻しの1.3641を上抜けば、一目均衡表の基準線の1.3706ドルや6日の高値1.3725、1月27日の高値1.3739を試す可能性がある。1月27日の高値1.3739を上抜くようなら、一目均衡表の雲の下限の1.3793が上値の目標になる。



サブシナリオ・・・一方、11日の安値1.3504や1月30日の安値1.3482を下抜き、2024年10月2日の安値1.3473も割り込めば、2024年3月8日・9月25日の安値1.3420や2024年2月9日の安値1.3413を試す可能性がある。



