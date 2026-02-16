ポムポムプリンが「ココナッツサブレ」に“変身” カスタード生地×カラメルパウダーの「プリン味」が登場
日清シスコは、『ココナッツサブレ プリン味』を3月2日に全国で発売し、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を3月4日に日清食品グループ オンラインストアで予約受付を開始する。
【写真】ポムポムプリンが「ココナッツサブレ」に変身
「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”で愛されているロングセラーブランド。今回、親子のおやつ時間に「ココナッツサブレ」をもっと楽しんでもらいたいという思いから、幅広い層に愛され、今年に30周年を迎えたサンリオの「ポムポムプリン」とコラボレーションした商品を期間限定で発売する。
「ポムポムプリン」の大好物である“プリン”をイメージした同商品は、カスタード風味の生地にカラメルパウダーを練り込み、ふんわりとした甘さとコクのある味わいに。パッケージには、特別に描き下ろした「ポムポムプリンとお友だち」をあしらった。
また、小分け包装では、「サブレでひとやすみ」をテーマにしたオリジナルストーリー (全10種類) を展開。さらに、日清食品グループ オンラインストアでは「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を数量限定で発売する。『ココナッツサブレ プリン味』と「ココナッツサブレ」の定番商品（5種類×2個、1個16枚入り）に、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチ」を組み合わせた。ポーチは、「ポムポムプリン」のチャームポイントである“おしり”が飛び出したかわいらしいデザインで、このコラボでしか手に入らない限定アイテムとなっている。
