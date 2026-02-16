ゴディバが“ラブブ”とコラボ 濃厚チョコ＆ドリンク＆ソフトクリームでぜいたく体験
ゴディバ ジャパンは、「GODIVA × LABUBU」コレクションを18日より順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて販売する。
【写真】かわいすぎ！ラブブの形の「ミルクチョコレート缶」
ベルギー王室御用達チョコレートブランドのゴディバと、POP MARTの『THE MONSTERS』がコラボレーション。今年100周年を迎えたゴディバは、1926年の創業以来、チョコレートを通じて人々を幸せにすることに注力し、卓越したクラフツマンシップを活かした想像力を刺激するチョコレートを創り続けてきた。
『THE MONSTERS』は若い世代に愛されるIP（知的財産）であり、その前衛的な魅力で現代の若者文化のトレンドを絶えず形作っている。両ブランドの価値観を基に、『THE MONSTERS』に登場するLABUBUをデザインした、好奇心をかきたてる「GODIVA × LABUBU」コレクションが誕生した。
■「GODIVA × LABUBU」コレクション
LABUBUをデザインしたオリジナルパッケージに、ゴディバならではのぜいたくな味わいと、繊細なデザインのチョコレートを詰め合わせた。なめらかで余韻の続く口どけが楽しめる。
『GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス』3888円
ポップアップボックスの引き出しに、ダークとミルクのG キューブ計5粒と、LABUBUのイラストが描かれたパール缶を詰め合わせた。
『GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶』4320円
LABUBUをかたどった缶に、LABUBU形のミルクチョコレート2枚をセットに。
※3月上中旬より順次販売予定
『GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入』2808円
ダークチョコレートガナッシュを、ダークチョコレートで包んだ「マスターピース ダークチョコレート」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせた。
『GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入』2808円
ヘーゼルナッツのフィリングを、ミルクチョコレートで包んだ「マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせた。
『GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス』1万4300円
ゴールドカラーのLABUBUのイラストが描かれたボックスに、LABUBU形のタブレットチョコレートと、ティーカップ＆スプーンをセットに。
※ゴディバ オンラインショップ限定 ※3月上中旬より順次販売予定
■『GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート』レギュラー870円／ラージ980円／ホット770円
ヘーゼルナッツの芳醇な香りと、濃厚なチョコレートがとけ合う、ぜいたくな味わいのドリンク。ヘーゼルナッツの香ばしさがふわりと広がり、チョコレートの深いコクとまろやかな甘みを引き立てる。なめらかな口あたりの中に、ナッツのやさしい風味が重なり、飲み進めるほどに豊かな余韻が続く一杯に仕上げた。ほっとひと息つきたい時や、自身へのご褒美にもぴったり。オリジナルデザインのスリーブ付きで、手に取った瞬間から特別感を楽しめる。
■『GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム』1650円
濃厚なダークチョコレートソフトに、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとフィアンティーヌのサクサク感をプラス。ひと口目から広がる深いカカオのコクに、ナッツの豊かな風味が寄り添い、軽やかな食感が心地よいアクセントに。なめらかな口どけとザクッとしたコントラストが、味わいにリズムを生み、余韻までぜいたくに引き立てる。オリジナルスリーブ＆金属製スプーン付きの特別仕様で、ご褒美の時間をぜいたくに彩る。
※価格は全て税込
【写真】かわいすぎ！ラブブの形の「ミルクチョコレート缶」
ベルギー王室御用達チョコレートブランドのゴディバと、POP MARTの『THE MONSTERS』がコラボレーション。今年100周年を迎えたゴディバは、1926年の創業以来、チョコレートを通じて人々を幸せにすることに注力し、卓越したクラフツマンシップを活かした想像力を刺激するチョコレートを創り続けてきた。
■「GODIVA × LABUBU」コレクション
LABUBUをデザインしたオリジナルパッケージに、ゴディバならではのぜいたくな味わいと、繊細なデザインのチョコレートを詰め合わせた。なめらかで余韻の続く口どけが楽しめる。
『GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス』3888円
ポップアップボックスの引き出しに、ダークとミルクのG キューブ計5粒と、LABUBUのイラストが描かれたパール缶を詰め合わせた。
『GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶』4320円
LABUBUをかたどった缶に、LABUBU形のミルクチョコレート2枚をセットに。
※3月上中旬より順次販売予定
『GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入』2808円
ダークチョコレートガナッシュを、ダークチョコレートで包んだ「マスターピース ダークチョコレート」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせた。
『GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入』2808円
ヘーゼルナッツのフィリングを、ミルクチョコレートで包んだ「マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせた。
『GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス』1万4300円
ゴールドカラーのLABUBUのイラストが描かれたボックスに、LABUBU形のタブレットチョコレートと、ティーカップ＆スプーンをセットに。
※ゴディバ オンラインショップ限定 ※3月上中旬より順次販売予定
■『GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート』レギュラー870円／ラージ980円／ホット770円
ヘーゼルナッツの芳醇な香りと、濃厚なチョコレートがとけ合う、ぜいたくな味わいのドリンク。ヘーゼルナッツの香ばしさがふわりと広がり、チョコレートの深いコクとまろやかな甘みを引き立てる。なめらかな口あたりの中に、ナッツのやさしい風味が重なり、飲み進めるほどに豊かな余韻が続く一杯に仕上げた。ほっとひと息つきたい時や、自身へのご褒美にもぴったり。オリジナルデザインのスリーブ付きで、手に取った瞬間から特別感を楽しめる。
■『GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム』1650円
濃厚なダークチョコレートソフトに、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとフィアンティーヌのサクサク感をプラス。ひと口目から広がる深いカカオのコクに、ナッツの豊かな風味が寄り添い、軽やかな食感が心地よいアクセントに。なめらかな口どけとザクッとしたコントラストが、味わいにリズムを生み、余韻までぜいたくに引き立てる。オリジナルスリーブ＆金属製スプーン付きの特別仕様で、ご褒美の時間をぜいたくに彩る。
※価格は全て税込