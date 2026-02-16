日本テレビは16日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜後7・00）の番組継続を明言した。

松岡昌宏は13日に自身が代表を務める事務所「MMsun」の公式サイトで降板を表明。一方の城島は15日、代表取締役を務める「株式会社城島ファーム」の公式サイトで出演継続を表明している。

福田博之社長は番組の継続について「継続します」明言。「城島さんからは改めて『DASH』で後輩やスタッフと汗をかきながら、より良い番組作りに取り組んでくださるという非常に意欲的な思いを伝えていただいています。番組で出会った師匠から授かった知恵を、志を次世代につないでいくことが自分の責務との力強いコメントもありました」と明かし、「頼れるリーダーとともに、『鉄腕DASH』をこれからもお子さんたちに見ていただきたいし、家族で見たい類を見ない、誰にも真似することができない番組にしていきたいと番組スタッフ一同気を引き締めています」と意気込んだ。

番組を終了させる選択肢はなかったを問われると、福田社長は「番組を閉じるという考えはございません。続けることに意味があると思います」と回答。理由について「視聴率が欲しいからとかそういうことではない。あの番組の存在意義、子供に見せたい番組になっていると思いますし、今の状態がお子さんに見せて恥ずかしいものだとは思っていませんので、このまま継続をさせていただきたい」と述べた。