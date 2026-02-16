3つ子パフォーマーの佐藤三兄弟が、宮城県白石市の観光大使に就任し15日、同市文化体育活動センターで委嘱状を受け取った。

1998年6月1日生まれ27歳の一卵性3つ子。シンクロアクロバットパフォーマンスを武器にSNSを中心に活躍中。小学生時代から新体操を始め、高校時代に全国3位に輝いた実績を持つ。

白石市出身で、この日は幼少期に新体操の練習を行っていた文化体育活動センターで新体操教室を開催。長男の綾人は「僕たちがこの活動ができているのも、白石市のおかげ。白石市が育ててくれました。これからいろんな形で白石市に貢献し、恩返しをしていきたいです」。三男の嘉人も「子どものころは、まさか白石市の観光大使になるとは思ってもいなかった。帰省する際、白石蔵王駅を降りると、やっぱり空気がきれいだと思うし、落ち着くなあと3人で話し合っている。そんなすてきな白石市の観光大使をさせていただけて本当にうれしく思います」と喜んだ。

次男の颯人は「もっともっと白石市を知って、その魅力を全世界に発信していきたいと思います」と誓った。