¿·NISA¡ÖÇäµÑÄ¾Á°¤ËË½Íî¡×¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È½Ð¸ýÀïÎ¬¡É¤ÎÍî¤È¤··ê¤ÈÂÐºö
»ñ»º±¿ÍÑYouTuber¤Î¾®ÎÓÎ¼Ê¿»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBANK ACADEMY / ¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ë¤Æ¡Ö¡ÚÊÝÂ¸ÈÇ¡Û¿·NISA¡¢ÇäµÑÄ¾Á°¤ËË½Íî¤·¤¿¤é¥³¥ì¤ò¤ä¤ì¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿·NISA¤Î½Ð¸ýÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢»ñ»ºÇäµÑ¤ÎÄ¾Á°¤ËÁê¾ì¤¬Ë½Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿·NISA¤Ç¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤ä¿ô½½Ç¯¸å¤ÎÇäµÑ»þ¤Ë¡Ö¡û¡û¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì¤ÎË½Íî¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹50%¶á¤¯¤ÎÂçË½Íî¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯Ä¹´ü´Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿»ñ»º¤¬¡¢¤¤¤¶»È¤¦ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¡×¤Ê¼ºÇÔ¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ëÇ¯¤Ë°ìµ¤¤ËÇä¤ë¤³¤È¡×¤òµó¤²¤ë¡£Ë½Íî¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ´³Û¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Â»¼º¤¬³ÎÄê¤·¡¢²óÉü¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÊ£¿ôÇ¯¤ËÊ¬¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎÂç³ØÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ç»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±ÅÔÅÙÇäµÑ¡×¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤â¡ÖËè·î3Ëü±ß¡×¤Ê¤ÉÄê³Û¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤¬¡¢Ë½ÍîÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ³ô²Á»Ø¿ô¡ÖS&P500¡×¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÃÍÆ°¤¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË½Íî¤âÉ¬¤º½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¤òÇäµÑ¤·¡¢»Ä¤ê¤Î»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¾®ÎÓ»á¤ÏÀâ¤¯¡£±¿ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤¬²óÉü¤·¤¿ºÝ¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÌá¤ê¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¡Ö¿·NISA¤Ç¾ÍèË½Íî¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÇäµÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È²þ¤á¤Æ·ëÏÀ¤òÄó¼¨¡£Ë½Íî¤ò²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ÆÅê»ñ¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¸ýÀïÎ¬¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢²òÀâ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¾®ÎÓÎ¼Ê¿¤Ç¤¹¡ª ³Ø¹»¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿·NISA¡¢iDeCo¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢ÀÇ¶â¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ê¤É¤ª¶â¤ÎÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª