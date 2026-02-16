【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61188.61 ボリンジャー:＋3σ(26週)
59747.71 ボリンジャー:＋3σ(13週)
58895.49 ボリンジャー:＋3σ(25日)
57415.02 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57350.45 ボリンジャー:＋2σ(13週)
57346.08 ボリンジャー:＋2σ(25日)
56806.41 ★日経平均株価16日終値
56609.40 6日移動平均線
55796.67 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55482.62 均衡表転換線(日足)
54953.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)
54533.96 均衡表基準線(日足)
54341.23 新値三本足陰転値
54247.26 25日移動平均線
53998.64 均衡表転換線(週足)
53641.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)
52697.85 ボリンジャー:-1σ(25日)
52555.94 13週移動平均線
51656.81 75日移動平均線
51148.45 ボリンジャー:-2σ(25日)
50972.57 均衡表雲上限(日足)
50436.09 均衡表雲下限(日足)
50158.69 ボリンジャー:-1σ(13週)
49925.13 均衡表基準線(週足)
49867.83 26週移動平均線
49599.04 ボリンジャー:-3σ(25日)
47761.43 ボリンジャー:-2σ(13週)
46094.24 ボリンジャー:-1σ(26週)
45364.18 ボリンジャー:-3σ(13週)
45099.88 200日移動平均線
42320.65 ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62 均衡表雲上限(週足)
38547.05 ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 83.17(前日89.03)
ST.Slow(9日) 87.13(前日87.76)
ST.Fast(13週) 89.12(前日87.75)
ST.Slow(13週) 88.20(前日87.64)
［2026年2月16日］
株探ニュース