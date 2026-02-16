　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61188.61　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
59747.71　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
58895.49　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
57415.02　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57350.45　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
57346.08　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

56806.41　　★日経平均株価16日終値

56609.40　　6日移動平均線
55796.67　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55482.62　　均衡表転換線(日足)
54953.20　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
54533.96　　均衡表基準線(日足)
54341.23　　新値三本足陰転値
54247.26　　25日移動平均線
53998.64　　均衡表転換線(週足)
53641.42　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
52697.85　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52555.94　　13週移動平均線
51656.81　　75日移動平均線
51148.45　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50972.57　　均衡表雲上限(日足)
50436.09　　均衡表雲下限(日足)
50158.69　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49925.13　　均衡表基準線(週足)
49867.83　　26週移動平均線
49599.04　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47761.43　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46094.24　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45364.18　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45099.88　　200日移動平均線
42320.65　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62　　均衡表雲上限(週足)
38547.05　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　83.17(前日89.03)
ST.Slow(9日)　　87.13(前日87.76)

ST.Fast(13週)　 89.12(前日87.75)
ST.Slow(13週)　 88.20(前日87.64)

［2026年2月16日］

株探ニュース