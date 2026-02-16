

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61188.61 ボリンジャー:＋3σ(26週)

59747.71 ボリンジャー:＋3σ(13週)

58895.49 ボリンジャー:＋3σ(25日)

57415.02 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57350.45 ボリンジャー:＋2σ(13週)

57346.08 ボリンジャー:＋2σ(25日)



56806.41 ★日経平均株価16日終値



56609.40 6日移動平均線

55796.67 ボリンジャー:＋1σ(25日)

55482.62 均衡表転換線(日足)

54953.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)

54533.96 均衡表基準線(日足)

54341.23 新値三本足陰転値

54247.26 25日移動平均線

53998.64 均衡表転換線(週足)

53641.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)

52697.85 ボリンジャー:-1σ(25日)

52555.94 13週移動平均線

51656.81 75日移動平均線

51148.45 ボリンジャー:-2σ(25日)

50972.57 均衡表雲上限(日足)

50436.09 均衡表雲下限(日足)

50158.69 ボリンジャー:-1σ(13週)

49925.13 均衡表基準線(週足)

49867.83 26週移動平均線

49599.04 ボリンジャー:-3σ(25日)

47761.43 ボリンジャー:-2σ(13週)

46094.24 ボリンジャー:-1σ(26週)

45364.18 ボリンジャー:-3σ(13週)

45099.88 200日移動平均線

42320.65 ボリンジャー:-2σ(26週)

39458.62 均衡表雲上限(週足)

38547.05 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 83.17(前日89.03)

ST.Slow(9日) 87.13(前日87.76)



ST.Fast(13週) 89.12(前日87.75)

ST.Slow(13週) 88.20(前日87.64)



［2026年2月16日］



株探ニュース

